Алонсо о психологических проблемах Араухо: «Игроки не машины, нужно уважать их чувства. Если пауза пойдет ему на пользу, решение кажется мне логичным»

Алонсо о психологических проблемах Араухо: игроки – не машины, нужно их уважать.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поддержал решение Араухо сделать паузу из-за психологических проблем.

Ранее стало известно, что защитник «Барселоны» попросил клуб дать ему время на восстановление от стресса. Сообщалось, что психологическое состояние уругвайца ухудшилось еще до удаления в матче против «Челси» (0:3) в Лиге чемпионов.

– Как вы относитесь к тому, что Араухо возьмет паузу из-за психологического состояния? Чувствуете ли вы, что в футболе нарушаются табу?

– Прежде всего, мы должны уважать чувства и потребности игроков. Они люди, а не машины.

К ним предъявляются высокие требования, у них большая ответственность. И если они принимают такое решение, если это пойдет ему на пользу, это кажется мне логичным, – сказал Алонсо.

