Алонсо о психологических проблемах Араухо: «Игроки не машины, нужно уважать их чувства. Если пауза пойдет ему на пользу, решение кажется мне логичным»
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поддержал решение Араухо сделать паузу из-за психологических проблем.
Ранее стало известно, что защитник «Барселоны» попросил клуб дать ему время на восстановление от стресса. Сообщалось, что психологическое состояние уругвайца ухудшилось еще до удаления в матче против «Челси» (0:3) в Лиге чемпионов.
– Как вы относитесь к тому, что Араухо возьмет паузу из-за психологического состояния? Чувствуете ли вы, что в футболе нарушаются табу?
– Прежде всего, мы должны уважать чувства и потребности игроков. Они люди, а не машины.
К ним предъявляются высокие требования, у них большая ответственность. И если они принимают такое решение, если это пойдет ему на пользу, это кажется мне логичным, – сказал Алонсо.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
