  «Талалаев ведет себя даже хуже, чем Станкович. В КДК мудрые люди – думаю, они вынесут суровые санкции». Колосков об удалении тренера «Балтики»
«Талалаев ведет себя даже хуже, чем Станкович. В КДК мудрые люди – думаю, они вынесут суровые санкции». Колосков об удалении тренера «Балтики»

Вячеслав Колосков: Талалаев ведет себя даже хуже Станковича.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал удаление главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче со «Спартаком» (1:0). 

Талалаев был удален на 33-й минуте встречи. Согласно протоколу РПЛ, специалист получил желтую карточку за саркастические аплодисменты в адрес главного арбитра матча Кирилла Левникова, а красную – за оскорбительный жест в сторону резервного судьи Инала Танашева.

«Надо посмотреть регламент, в нем прописаны нарушения подобного рода. Думаю, что дисквалификацией на одну игру Талалаев не обойдется. Я оцениваю его поведение как абсолютно недопустимое, он ведет себя даже хуже, чем Деян Станкович.

Его поведение совершенно неприемлемо. В КДК РФС находятся мудрые люди. Думаю, что они вынесут суровые санкции», – сказал Колосков.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
