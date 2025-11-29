  • Спортс
  • Мостовой о Сафонове: «Правильно ушел в «ПСЖ», три трофея за год поднял. И кто потом вспоминать будет, играл ли он? При Месси многие в запасе сидели и ЛЧ выигрывали»
Мостовой о Сафонове: «Правильно ушел в «ПСЖ», три трофея за год поднял. И кто потом вспоминать будет, играл ли он? При Месси многие в запасе сидели и ЛЧ выигрывали»

Александр Мостовой о Сафонове в «ПСЖ»: 3 трофея за год, нет разницы, играл ли он.

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о положении вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ». Российский голкипер не играл в официальных матчах в текущем сезоне.

«Сафонов правильно сделал, что ушел в «ПСЖ». Да, провел меньше всех игр, но три трофея (четыре: чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции и Лигу чемпионов – Спортс’‘) за год поднял. И кто там потом вспоминать будет, играл ли он?

Сложилась такая ситуация, оказался в нужном месте в нужное время. Уйдет из «ПСЖ» – забудет про трофеи. Я видел, что многие сидят и радуются трофеям. Но у Матвея хороший возраст, он должен играть по-любому. Осуждать, если он останется и будет трофеи получать, я не стану.

Я всегда привожу в пример Головина, он уже восемь лет во Франции, но ни одного трофея – и не будет. А был бы в России, уже три или четыре раза выиграл бы что-нибудь. Зато Головина пол-Европы знает, и в нашей стране будут помнить как сильного футболиста. Это реальность жизни.

Я видел, как много людей во времена Месси в запасе сидели и Лигу чемпионов выигрывали», – сказал Мостовой.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
