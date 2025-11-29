Булыкин о Сафонове: «Даже тренируясь в «ПСЖ», получает намного больше опыта и мастерства, чем играя в других европейских командах»
Булыкин: даже тренируясь в «ПСЖ», Сафонов получает опыт и мастерство.
Дмитрий Булыкин высказался об отсутствии игровой практики в текущем сезоне у вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Даже тренируясь в «ПСЖ», он получает намного больше опыта и мастерства, чем играя в других европейских командах. С РПЛ даже сравнивать нельзя. Земля и небо.
Конечно, решать ему и руководству. Надо знать отношение тренерского штаба к нему. После этого можно предпринимать какие-то шаги. То, что он уже там находится — это круто! Нет ничего страшного, что он не играет пока. Но, конечно, его уровень уверенности и игровой тонус падают. Это мы видели в сборной.
Но зато благосостояние в жизни, тренировки и все остальное на таком уровне, что многие и мечтать о таком не могут», — сказал бывший нападающий сборной России.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости