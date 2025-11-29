  • Спортс
Булыкин о Сафонове: «Даже тренируясь в «ПСЖ», получает намного больше опыта и мастерства, чем играя в других европейских командах»

Дмитрий Булыкин высказался об отсутствии игровой практики в текущем сезоне у вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Даже тренируясь в «ПСЖ», он получает намного больше опыта и мастерства, чем играя в других европейских командах. С РПЛ даже сравнивать нельзя. Земля и небо. 

Конечно, решать ему и руководству. Надо знать отношение тренерского штаба к нему. После этого можно предпринимать какие-то шаги. То, что он уже там находится — это круто! Нет ничего страшного, что он не играет пока. Но, конечно, его уровень уверенности и игровой тонус падают. Это мы видели в сборной. 

Но зато благосостояние в жизни, тренировки и все остальное на таком уровне, что многие и мечтать о таком не могут», — сказал бывший нападающий сборной России.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25313 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
