Смолов поздравил Кордобу с рекордом по голам за «Краснодар»: «Обогнал уважаемого человека в моем лице. Но защитники упрощают ему жизнь»

Федор Смолов поздравил Джона Кордобу с рекордом по голам за «Краснодар».

Экс-форвард сборной России Федор Смолов поздравил Джона Кордобу с рекордом по голам за «Краснодар».

Кордоба забил 69-й гол в составе «быков» в матче с «Крыльями Советов» в 17-м туре Мир РПЛ (5:0) и стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара », обойдя Смолова. Также колумбиец стал лучшим игроком «Краснодара» по системе «гол+пас» с 96 (69+27) очками, обойдя Жоаозиньо.

Федор Смолов: Хочется поздравить Кордобу в очередной раз. Он стал лучшим бомбардиром в истории футбольного клуб «Краснодар». Обогнал уважаемого человека в моем лице. Поздравляю. Это круто. Желаю ему продолжать забивать еще больше голов и помогать «Краснодару» добиваться побед и, возможно, чемпионств.

Дмитрий Егоров: Но я знаю, что у тебя лично есть жесткая предъява к защитникам всех российских футбольных клубов, которые, грубо говоря, не следят за тем, как играет Джон Кордоба, не анализируют свою игру.

Федор Смолов: Да.

Дмитрий Егоров: И к тренерам тоже предъява.

Федор Смолов: Ну, не то чтобы не следят, просто они упрощают ему жизнь. Они, получается, непосредственно в дуэлях, единоборствах упрощают ему всю игру.