  Холанд о 5:4 с «Фулхэмом»: «Люди дома получили удовольствие, думаю. Сумасшедший матч, не лучшая победа. «Ман Сити» должен совершенствоваться»
Холанд о 5:4 с «Фулхэмом»: «Люди дома получили удовольствие, думаю. Сумасшедший матч, не лучшая победа. «Ман Сити» должен совершенствоваться»

Холанд о 5:4 с «Фулхэмом»: «Ман Сити» сыграл не лучшим образом.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд считает, что команда провела матч с «Фулхэмом» не лучшим образом.

В 14-м туре АПЛ «горожане» одержали выездную победу со счетом 5:4. Холанд открыл счет на 17-й минуте, забив свой 100-й гол в премьер-лиге – он сделал это быстрее всех в истории.

«Думаю, если вы сейчас дома, то вы получили удовольствие от игры. Это был сумасшедший матч, девять голов – это много. В итоге мы победили, мы счастливы, но это не самая лучшая победа».

О 100-м голе в АПЛ

«Это грандиозно, и я действительно горжусь этим. Конечно, это грандиозное событие, приятно быть в «клубе 100», и я счастлив. Я знал об этом и пытался достичь этой отметки. Я стараюсь помогать команде забивать голы, это моя работа.

Каждая игра отличается от предыдущей. Нельзя думать о прошлом, нужно сосредоточиться на том, что впереди. Реальность такова, что мы проиграли «Ньюкаслу» и «Байеру», но теперь у нас две победы подряд, и мы должны продолжать в том же духе. У нас тяжелый график. В следующем месяце предстоит много играть. Матч за матчем, нужно готовиться к следующему.

Будучи нападающим «Ман Сити», вы должны показывать отличные результаты. Это моя работа, люди должны критиковать меня, если я этого не делаю, и обычно именно это и происходит. Я должен выполнять свою работу».

О сокращении отставания от «Арсенала»

«Это важно, «Арсенал» приехал сюда и победил. «Фулхэм» – отличная команда, но мы не должны слишком много думать об «Арсенале». Мы должны сосредоточиться на себе, сегодня мы были недостаточно хороши, и мы это знаем. Нам нужно совершенствоваться как команде, и мы будем это делать», – сказал Холанд в интервью Sky Sports.

