Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории

Эрлинг Холанд забил 100-й гол в АПЛ.

Нападающий «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд достиг отметки в 100 голов в АПЛ .

Норвежец забил свой 100-й гол в чемпионате Англии, открыв счет на 17-й минуте матча с «Фулхэмом » (1:0, первый тайм).

Холанд проводит свой 111-й матч в АПЛ – он побил рекорд Алана Ширера , которому потребовалось 124 матча, чтобы забить 100 голов.

Ранее форвард быстрее всех в истории АПЛ преодолел отметки в 20 голов (14 матчей), 30 (27 матчей), 40 (39 матчей) и 50 (48 матчей).