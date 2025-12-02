Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
Эрлинг Холанд забил 100-й гол в АПЛ.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд достиг отметки в 100 голов в АПЛ.
Норвежец забил свой 100-й гол в чемпионате Англии, открыв счет на 17-й минуте матча с «Фулхэмом» (1:0, первый тайм).
Холанд проводит свой 111-й матч в АПЛ – он побил рекорд Алана Ширера, которому потребовалось 124 матча, чтобы забить 100 голов.
Ранее форвард быстрее всех в истории АПЛ преодолел отметки в 20 голов (14 матчей), 30 (27 матчей), 40 (39 матчей) и 50 (48 матчей).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: City Xtra
