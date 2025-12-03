Левандовски – первый игрок «Барселоны», не забивший два пенальти в Ла Лиге в одном сезоне
Левандовски установил антирекорд «Барселоны» по пенальти.
Роберт Левандовски стал первым футболистом в истории «Барселоны», не реализовавшим два пенальти в одном чемпионате.
Форвард пробил выше ворот в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги против «Атлетико». 5 октября поляк не смог забить с точки «Севилье».
Левандовски c пенальти пробил сильно выше ворот в матче с «Атлетико». Форвард «Барсы» второй раз в сезоне не забил с точки
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
