  Левандовски c пенальти пробил сильно выше ворот в матче с «Атлетико». Форвард «Барсы» второй раз в сезоне не забил с точки
Левандовски c пенальти пробил сильно выше ворот в матче с «Атлетико». Форвард «Барсы» второй раз в сезоне не забил с точки

Роберт Левандовски с пенальти пробил намного выше ворот.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не забил с пенальти во второй раз в сезоне.

Левандовски не реализовал 11-метровый в матче с «Атлетико» в перенесенном 19-м туре Ла Лиги, назначенный за фол Пабло Барриоса против Дани Ольмо. Форвард пробил с точки сильно выше ворот.

Ранее в сезоне Левандовски не забил пенальти в матче с «Севильей» 5 октября (1:4).

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports 1

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, перерыв).

