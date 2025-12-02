Левандовски c пенальти пробил сильно выше ворот в матче с «Атлетико». Форвард «Барсы» второй раз в сезоне не забил с точки
Роберт Левандовски с пенальти пробил намного выше ворот.
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не забил с пенальти во второй раз в сезоне.
Левандовски не реализовал 11-метровый в матче с «Атлетико» в перенесенном 19-м туре Ла Лиги, назначенный за фол Пабло Барриоса против Дани Ольмо. Форвард пробил с точки сильно выше ворот.
Ранее в сезоне Левандовски не забил пенальти в матче с «Севильей» 5 октября (1:4).
Изображение: кадр из трансляции beIN Sports 1
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, перерыв).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
