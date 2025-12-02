Барриос сбил Ольмо в штрафной «Атлетико». Бенгоэчеа дал «Барселоне» пенальти, Левандовски пробил выше ворот

«Барселона» не забила «Атлетико» с пенальти.

«Барселона » получила право на пенальти в 1-м тайме игры с «Атлетико ».

На 35-й минуте перенесенного матча 19-го тура Ла Лиги Пабло Барриос на краю штрафной сбил Дани Ольмо в попытке выбить у соперника мяч.

Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа назначил одиннадцатиметровый, пообщавшись с видеоассистентом. Роберт Левандовски не реализовал пенальти – пробил выше ворот.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»