Барриос сбил Ольмо в штрафной «Атлетико». Бенгоэчеа дал «Барселоне» пенальти, Левандовски пробил выше ворот
«Барселона» не забила «Атлетико» с пенальти.
«Барселона» получила право на пенальти в 1-м тайме игры с «Атлетико».
На 35-й минуте перенесенного матча 19-го тура Ла Лиги Пабло Барриос на краю штрафной сбил Дани Ольмо в попытке выбить у соперника мяч.
Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа назначил одиннадцатиметровый, пообщавшись с видеоассистентом. Роберт Левандовски не реализовал пенальти – пробил выше ворот.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
