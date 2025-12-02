Винисиус жаловался на судью на 5-й минуте матча с «Жироной»: «Он не зафиксировал ни одного фола, это безумие. Сукин сын. Это ненормально»
Винисиус Жуниор был возмущен судейством в матче с «Жироной».
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор высказывал недовольство судейством во время игры с «Жироной» в 14-м туре Ла Лиги (1:1).
В программе El Día Después на Movistar Plus показали кадры, снятые на 5-й минуте матча. Бразилец жаловался на судью: «Это безумие, это ненормально. Он не зафиксировал ни одного фола, это безумие. Сукин сын».
Главным арбитром встречи был Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.
Фанаты «Жироны» освистывали Винисиуса при каждом касании и изображали плач, когда он жаловался судье. Вингер «Реала» жестом показал, что каталонцы вылетят
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
