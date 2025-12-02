Винисиус жаловался на судью на 5-й минуте матча с «Жироной»: «Он не зафиксировал ни одного фола, это безумие. Сукин сын. Это ненормально»

Винисиус Жуниор был возмущен судейством в матче с «Жироной».

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор высказывал недовольство судейством во время игры с «Жироной» в 14-м туре Ла Лиги (1:1).

В программе El Día Después на Movistar Plus показали кадры, снятые на 5-й минуте матча. Бразилец жаловался на судью: «Это безумие, это ненормально. Он не зафиксировал ни одного фола, это безумие. Сукин сын».

Главным арбитром встречи был Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.

Фанаты «Жироны» освистывали Винисиуса при каждом касании и изображали плач, когда он жаловался судье. Вингер «Реала» жестом показал, что каталонцы вылетят