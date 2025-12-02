  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фанаты «Жироны» освистывали Винисиуса при каждом касании и изображали плач, когда он жаловался судье. Вингер «Реала» жестом показал, что каталонцы вылетят
36

Фанаты «Жироны» освистывали Винисиуса при каждом касании и изображали плач, когда он жаловался судье. Вингер «Реала» жестом показал, что каталонцы вылетят

Винисиус Жуниор отреагировал на провокации фанатов «Жироны».

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор жестом показал болельщикам «Жироны», что их команда вылетит. 

«Жирона» и «Реал» сыграли вничью со счетом 1:1 в 14-м туре Ла Лиги. Фанаты каталонской команды освистывали бразильского игрока соперника каждый раз, когда он касался мяча. Некоторые из них изображали плач, когда Винисиус жаловался судье. 

В программе El Día Después на Movistar Plus показали кадры, на которых футболист мадридцев ответил фанатам «Жироны»: он жестом показал, что их команда вылетит в Сегунду, и иронично улыбался. 

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 33 очка после 14 туров. «Жирона» идет 18-й с 12 баллами.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33494 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
болельщики
logoЖирона
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Черданцев о гонке в РПЛ: «Краснодар» — однозначный фаворит. «Зениту» нужно прибавлять в качестве игры, ЦСКА – подписать зимой 2-3 игроков экстра‑класса»
53 минуты назад
Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости
сегодня, 06:10
Ждем коммуникационного дизайнера – откликайтесь и сделайте самое яркое оформление контента нашей редакции!
сегодня, 06:00Вакансия
Акинфеев о получении приза «За верность» имени Черенкова: «Огромная честь!»
сегодня, 05:42
Чемпионат России. «Ахмат» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Динамо» в субботу, «Краснодар» – с ЦСКА в воскресенье
сегодня, 04:57
Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
сегодня, 03:59
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»
сегодня, 03:44
Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»
сегодня, 03:13
Радимов о «Спартаке» и «Динамо»: «Романова и Гусева не утвердят. Вадиму надо было обыгрывать «Балтику», а Ролан своими интервью сам подпортил ситуацию»
сегодня, 01:22
Ко всем новостям
Последние новости
Глушенков перед «Акроном»: «Зенит» настроен запредельно. В прошлом сезоне смазали две последние декабрьские встречи, что повлияло на очковый багаж»
2 минуты назад
Борис Игнатьев о Семине: «В 78 он в шикарной форме. Мог бы работать в любой команде»
16 минут назад
Коллина о ВАР при оценке угловых: «Главный критерий — отсутствие задержек. Никто не хочет дополнительных остановок игры»
31 минуту назад
Чемпионат Португалии. «Бенфика» Моуринью против «Спортинга»
сегодня, 06:49
Чемпионат Испании. «Мальорка в гостях у «Овьедо», «Барса» и «Реал» проведут матчи в выходные
сегодня, 06:37
«Ахмат» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:15
Ван Дейк о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Неограниченного доверия не бывает. Мо по-прежнему превосходен и будет играть важную роль в «Ливерпуле»
сегодня, 06:00
Рубенс не сыграет со «Спартаком» из-за травмы. Хавбек «Динамо» восстановится к зимним сборам
сегодня, 05:28
Корнеев за продление контракта с Челестини: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Чувствую амбициозного специалиста»
сегодня, 05:15
Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
сегодня, 04:39