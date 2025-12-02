Фанаты «Жироны» освистывали Винисиуса при каждом касании и изображали плач, когда он жаловался судье. Вингер «Реала» жестом показал, что каталонцы вылетят
Винисиус Жуниор отреагировал на провокации фанатов «Жироны».
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор жестом показал болельщикам «Жироны», что их команда вылетит.
«Жирона» и «Реал» сыграли вничью со счетом 1:1 в 14-м туре Ла Лиги. Фанаты каталонской команды освистывали бразильского игрока соперника каждый раз, когда он касался мяча. Некоторые из них изображали плач, когда Винисиус жаловался судье.
В программе El Día Después на Movistar Plus показали кадры, на которых футболист мадридцев ответил фанатам «Жироны»: он жестом показал, что их команда вылетит в Сегунду, и иронично улыбался.
«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 33 очка после 14 туров. «Жирона» идет 18-й с 12 баллами.
