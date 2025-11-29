  • Спортс
  Титов о матче с «Балтикой»: «Спартак» набрал хорошую форму, нужно использовать преимущество на флангах. Соперника надо лишить мяча»
Титов о матче с «Балтикой»: «Спартак» набрал хорошую форму, нужно использовать преимущество на флангах. Соперника надо лишить мяча»

Егор Титов: «Спартак» должен использовать преимущество на флангах с «Балтикой».

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, за счет чего красно-белые могут победить «Балтику» в матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.

«Команда бежит, когда у нее есть мяч. Мое мнение: «Балтику» надо лишить мяча. Играть в свой футбол. Это контроль мяча.

Из того, что мы видели, «Локомотив» практически ничего не смог создать во втором тайме, потому что «Спартак» играл в свой футбол. Тот футбол, который я знаю и помню. Контролировать мяч, минимизировать потери и искать моменты, где будет возможность, а у тебя будет преимущество в количестве футболистов на флангах.

Сегодняшний «Спартак» – это больше игра через фланги: Маркиньос и Солари. Здесь у «Спартака» огромное преимущество. Я уверен, что именно этим и должны воспользоваться и решить исход в свою пользу.

Я был на кубковом матче «Спартака» с «Балтикой», когда москвичи уступили 0:1. Создали массу голевых моментов и должны были выигрывать. Но, к сожалению, не получилось. Сенсацию не исключаю, но не хотелось бы, чтобы это было именно в этом матче. «Спартак» набрал хорошую форму, и футболисты играют охотно», – сказал Титов.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25316 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
