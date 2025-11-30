  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ари: «Уверен в мощи и силе России! Здесь даже в такое якобы неспокойное время намного безопаснее, чем в Бразилии, которая не ведет войн. А за границей все порой преподносится искаженно»
26

Ари: «Уверен в мощи и силе России! Здесь даже в такое якобы неспокойное время намного безопаснее, чем в Бразилии, которая не ведет войн. А за границей все порой преподносится искаженно»

Ари: в России безопаснее, чем в Бразилии.

Ари заявил, что в России сейчас безопаснее, чем в Бразилии.

– Для многих ваше возвращение в Россию в 2024-м стало сюрпризом. Вы выступали за собственный клуб «Атлетико Сеаренсе» и параллельно руководили им. Когда поступило предложение от «Торпедо», долго не раздумывали?

– Пришлось тщательно взвесить все за и против, поскольку успели наладить быт в Бразилии, а старшая дочь пошла в школу. Плюс испытывал чувство ответственности за собственный коллектив. Но в итоге согласился.

К тому же пригласил меня Олег Кононов. Рад работать в клубе с такой историей.

– Если бы позвали занять аналогичный пост в любой другой стране, решились бы?

– Вряд ли. Слишком много факторов поспособствовало возвращению в Россию. Отсюда родом моя супруга. Да и я большую часть карьеры футболиста провел здесь. Россия для меня – второй дом. Это была поездка не в незнакомое государство, а, по сути, домой.

– Никто из родственников не отговаривал?

– Страха точно не испытывал, поскольку жена сообщала правдивую информацию о происходящем. Необходимо понимать, что за границей все порой преподносится в искаженном виде.

Уверен в мощи и силе России! Больше скажу, здесь даже в такое якобы неспокойное время намного безопаснее, чем в Бразилии, которая не ведет войн, – сказал спортивный директор «Торпедо».

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25356 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «RT на русском»
logoАри
logoТорпедо
Политика
logoСборная России по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoПервая лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ари о «Зените»: «Реально найти качественных исполнителей и за гораздо меньшие деньги. «Краснодар» почти не платит за игроков больше 10 млн евро, но это не помешало взять титул»
29 ноября, 20:10
Ари: «Мой контракт с «БроукБойз» закончился. Пока что не знаю, что будет дальше»
13 ноября, 14:09
Ари вернулся на пост спортивного директора «Торпедо», Кононов подтвердил
21 октября, 15:08
Главные новости
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
13 минут назадФото
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
32 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
43 минуты назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
43 минуты назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
43 минуты назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
44 минуты назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
58 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
сегодня, 19:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Рафинья забил впервые с сентября – «Атлетико» в Ла Лиге. Было 6 матчей без голов
1 минуту назад
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:4 – Фоден сделал дубль, у Холанда гол и два паса. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
13 минут назад
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
28 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
40 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
42 минуты назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
43 минуты назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
48 минут назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
сегодня, 19:35