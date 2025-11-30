Ари: «Уверен в мощи и силе России! Здесь даже в такое якобы неспокойное время намного безопаснее, чем в Бразилии, которая не ведет войн. А за границей все порой преподносится искаженно»

Ари: в России безопаснее, чем в Бразилии.

Ари заявил, что в России сейчас безопаснее, чем в Бразилии.

– Для многих ваше возвращение в Россию в 2024-м стало сюрпризом. Вы выступали за собственный клуб «Атлетико Сеаренсе» и параллельно руководили им. Когда поступило предложение от «Торпедо», долго не раздумывали?

– Пришлось тщательно взвесить все за и против, поскольку успели наладить быт в Бразилии, а старшая дочь пошла в школу. Плюс испытывал чувство ответственности за собственный коллектив. Но в итоге согласился.

К тому же пригласил меня Олег Кононов. Рад работать в клубе с такой историей.

– Если бы позвали занять аналогичный пост в любой другой стране, решились бы?

– Вряд ли. Слишком много факторов поспособствовало возвращению в Россию. Отсюда родом моя супруга. Да и я большую часть карьеры футболиста провел здесь. Россия для меня – второй дом. Это была поездка не в незнакомое государство, а, по сути, домой.

– Никто из родственников не отговаривал?

– Страха точно не испытывал, поскольку жена сообщала правдивую информацию о происходящем. Необходимо понимать, что за границей все порой преподносится в искаженном виде.

Уверен в мощи и силе России! Больше скажу, здесь даже в такое якобы неспокойное время намного безопаснее, чем в Бразилии, которая не ведет войн, – сказал спортивный директор «Торпедо».