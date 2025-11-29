Нойер о контракте с «Баварией» до 2026-го и его продлении: «Все будет зависеть от самочувствия. Начну думать об этом ближе к марту»
Нойер о продлении контракта с «Баварией»: все будет зависеть от самочувствия.
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о ситуации с продлением контракта.
Текущее соглашение 39-летнего вратаря с мюнхенцами истекает следующим летом.
«Все будет зависеть от самочувствия. Посмотрим во второй половине сезона. Я начну думать об этом ближе к марту, во время международной паузы», – сказал Нойер.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bayern & Germany
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости