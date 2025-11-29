Нойер о контракте с «Баварией» до 2026-го и его продлении: «Все будет зависеть от самочувствия. Начну думать об этом ближе к марту»

Нойер о продлении контракта с «Баварией»: все будет зависеть от самочувствия.

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о ситуации с продлением контракта.

Текущее соглашение 39-летнего вратаря с мюнхенцами истекает следующим летом.

«Все будет зависеть от самочувствия. Посмотрим во второй половине сезона. Я начну думать об этом ближе к марту, во время международной паузы», – сказал Нойер.