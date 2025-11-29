Нойер вышел на 2-е место по числу матчей в Бундеслиге среди вратарей. Голкипер «Баварии» проводит 534-ю игру, у Кана – 557
Мануэль Нойер – на втором месте по числу матчей Бундеслиги среди вратарей.
Мануэль Нойер сравнялся с Айке Иммелем, игравшим за «Боруссию» и «Штутгарт», и занимает второе место среди вратарей по количеству матчей в истории Бундеслиги.
Голкипер «Баварии» проводит 534-й матч в чемпионате Германии. Мюнхенцы принимают «Санкт-Паули» (0:1, первый тайм) в 12-м туре.
Больше матчей в Бундеслиге сыграл только бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан. На его счету 557 игр.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaFranz
