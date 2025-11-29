  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нойер вышел на 2-е место по числу матчей в Бундеслиге среди вратарей. Голкипер «Баварии» проводит 534-ю игру, у Кана – 557
6

Нойер вышел на 2-е место по числу матчей в Бундеслиге среди вратарей. Голкипер «Баварии» проводит 534-ю игру, у Кана – 557

Мануэль Нойер – на втором месте по числу матчей Бундеслиги среди вратарей.

Мануэль Нойер сравнялся с Айке Иммелем, игравшим за «Боруссию» и «Штутгарт», и занимает второе место среди вратарей по количеству матчей в истории Бундеслиги.

Голкипер «Баварии» проводит 534-й матч в чемпионате Германии. Мюнхенцы принимают «Санкт-Паули» (0:1, первый тайм) в 12-м туре.

Больше матчей в Бундеслиге сыграл только бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан. На его счету 557 игр.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25333 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaFranz
logoМануэль Нойер
logoбундеслига Германия
logoБавария
Айке Иммель
рекорды
logoСанкт-Паули
logoОливер Кан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Компани о голе «Арсенала» после выхода Нойера к центру поля: «Ошибка? Какая ошибка? Что голкиперу делать в такой ситуации? У меня другое мнение на этот счет»
28 ноября, 18:31
Баллак об ошибке Нойера при голе «Арсенала»: «Он рисковал без необходимости. Если идешь на мяч, ты обязан сыграть, он сам это знает»
27 ноября, 18:31
Нойер о пропущенном от «Арсенала» голе после выхода к центру поля: «Когда ты проигрываешь, нужно немного больше рисковать»
27 ноября, 11:55
«Бавария» после ошибки Нойера пропустила от «Арсенала». 39-летний вратарь выбежал к центру поля и не смог перехватить мяч при контратаке
26 ноября, 21:44Фото
«Бавария» хочет продлить контракт с Нойером на год. 39-летний вратарь сперва намерен посмотреть, сможет ли избегать травм до Рождества
13 ноября, 17:25
Главные новости
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
5 минут назадФото
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
24 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
35 минут назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
35 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
35 минут назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
36 минут назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
50 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
сегодня, 19:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
5 минут назад
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:3 – у Холанда гол и пас, Рейндерс, Фоден, Смит-Роу тоже забили. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
20 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
32 минуты назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
35 минут назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
40 минут назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
сегодня, 19:35
Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
сегодня, 19:09