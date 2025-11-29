  • Спортс
  • Иско на костылях пришел на тренировку «Бетиса» перед дерби с «Севильей». 33-летний хавбек столкнулся с Амрабатом в матче ЛЕ
Иско на костылях пришел на тренировку «Бетиса» перед дерби с «Севильей». 33-летний хавбек столкнулся с Амрабатом в матче ЛЕ

Иско пришел на тренировку «Бетиса» на костылях.

Иско посетил тренировку «Бетиса» перед завтрашним дерби.

«Бетис» провел открытую тренировку на стадионе «Ла Картуха» перед матчем с «Севильей». 33-летний полузащитник вышел на поле на костылях после серьезного столкновения с Софьяном Амрабатом, полученного в четверг. Его участие в предстоящем матче и, вероятно, в игре с «Барселоной» на следующей неделе, исключено.

Напомним, полузащитники Иско и Амрабат получили повреждения в матче с «Утрехтом» (2:1) в Лиге Европы. На 6-й минуте матча одноклубники столкнулись в районе центрального круга, оба футболиста «Бетиса» упали на газон. Испанец не смог продолжить игру и был заменен на 9-й минуте – вместо него вышел Нельсон Деосса. Впоследствии Иско ушел в раздевалку при помощи сотрудников медбригады.

Амрабат, а также Эктор Бельерин и Джовани Ло Чельсо также вышли на поле к болельщикам, но они не тренировались с партнерами по команде. Поэтому все они, вероятно, не смогут сыграть в воскресенье. Однако остается шанс, что Софьян будет доступен, сообщает Mundo Deportivo.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
