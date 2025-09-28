«Интер» намерен выкупить Аканджи у «Ман Сити» за 15 млн евро

Мануэль Аканджи, вероятно, останется в «Интере» на постоянной основе.

Миланцы арендовали защитника у «Манчестер Сити », в соглашении есть опция выкупа, которая станет обязательной при выполнении определенных условий.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что в итальянском клубе настолько довольны 30-летним швейцарцем, что готовы выкупить его в любом случае, независимо от того, будет ли активирован соответствующий пункт. «Нерадзурри» уже запланировали расходы на сумму 15 млн евро.

В этом сезоне Аканджи принял участие в 3 матчах Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .