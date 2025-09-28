«Интер» намерен выкупить Аканджи у «Ман Сити» за 15 млн евро
Мануэль Аканджи, вероятно, останется в «Интере» на постоянной основе.
Миланцы арендовали защитника у «Манчестер Сити», в соглашении есть опция выкупа, которая станет обязательной при выполнении определенных условий.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что в итальянском клубе настолько довольны 30-летним швейцарцем, что готовы выкупить его в любом случае, независимо от того, будет ли активирован соответствующий пункт. «Нерадзурри» уже запланировали расходы на сумму 15 млн евро.
В этом сезоне Аканджи принял участие в 3 матчах Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?79043 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости