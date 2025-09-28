3

«Интер» намерен выкупить Аканджи у «Ман Сити» за 15 млн евро

Мануэль Аканджи, вероятно, останется в «Интере» на постоянной основе.

Миланцы арендовали защитника у «Манчестер Сити», в соглашении есть опция выкупа, которая станет обязательной при выполнении определенных условий.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что в итальянском клубе настолько довольны 30-летним швейцарцем, что готовы выкупить его в любом случае, независимо от того, будет ли активирован соответствующий пункт. «Нерадзурри» уже запланировали расходы на сумму 15 млн евро.

В этом сезоне Аканджи принял участие в 3 матчах Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?79043 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
logoМануэль Аканджи
logoсерия А Италия
возможные трансферы
деньги
logoМанчестер Сити
logoИнтер
Фабрицио Романо
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мануэль Аканджи: «Интер» – самый большой клуб Италии и один из лучших в мире. Надеюсь, мы выиграем в финале ЛЧ в этот раз»
342 сентября, 19:59
«Интер» арендовал Аканджи у «Ман Сити». Выкуп за 15 млн евро может стать обязательным
172 сентября, 08:10Фото
Главные новости
Судья отменил пенальти в ворота «Ньюкасла» за фол Поупа на Дьокереше. Голкипер столкнулся с форвардом «Арсенала», но перед этим коснулся мяча носком
117 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА на 95-й вырвал победу над «Балтикой», «Спартак» сыграет с «Пари НН», «Сочи» и «Динамо» Махачкала не забили
198011 минут назад
Бернарду рассматривает возможность перехода в Саудовскую Аравию летом. Хавбек «Ман Сити» интересен «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисии» Talksport)
324 минуты назад
50 спортсменов, включая Зиеша, Эль-Гази и Дукуре, призвали УЕФА отстранить Израиль от соревнований. Подпись Погба убрали
1330 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Ньюкасла», «Астон Вилла» победила «Фулхэм»
103932 минуты назадLive
Милан Гайич: «Уверены, что обыграем «Спартак» в дерби. Мы ЦСКА, всегда уверены в своих силах»
1233 минуты назад
ЦСКА впервые с чемпионского сезона-2015/16 лидирует в РПЛ после 10 туров
2451 минуту назад
Талалаев на вопрос о словах Миронова из «Ростова» про корону: «Как это связано с сегодняшней игрой? Занимайтесь развитием футбола»
2752 минуты назад
Знаменитая академия «Барселоны» называется La Masia. Знаете, что это значит? Расскажем в нашей игре
сегодня, 15:00Тесты и игры
Фабио Челестини: «Игроки ЦСКА заслуживают идти первыми в таблице, они работают в фантастическом ключе. С «Балтикой» мы 20 раз ударили по воротам, реализация подвела»
29сегодня, 14:43
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Рома» победила «Верону», «Милан» против «Наполи», «Лечче» принимает «Болонью»
201 минуту назадLive
Белотти порвал крестообразную связку колена в матче с «Интером». Форвард провел за «Кальяри» 3 игры
7 минут назад
Первая лига. «Шинник» обыграл «Ротор», «Факел» принимает «Чайку», «Урал» сыграет со СКА в понедельник
1610 минут назадLive
«Динамо» Махачкала и «Сочи» не забили – 0:0. У команды Биджиева одна победа в 7 матчах РПЛ
111 минут назад
Клопп об МЛС: «Лига будет только расти, и через пять лет мы будем говорить о ней совсем иначе. Хорошие игроки, много талантов, высокий уровень интенсивности»
316 минут назад
Игорь Дивеев: «Футбол вообще редко смотрю – бывает, дерби, или «Зенит» с «Краснодаром». Надо в чем‑то другом развиваться»
818 минут назад
«Спартак» – «Пари НН». Угальде и Боселли в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
1626 минут назад
«Барселона» – «Сосьедад». Рэшфорд, Левандовски, Бардагжи играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
4027 минут назад
«Ньюкасл» – «Арсенал». Вольтемаде, Дьокереш, Гордон, Эзе и Троссард в старте. Онлайн-трансляция
3631 минуту назадLive
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» и «Фрайбург» сыграли вничью, «Кельн» принимает «Штутгарт»
2832 минуты назадLive