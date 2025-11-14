«Ливерпуль», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» следят за лучшим бомбардиром «Борнмута» Семеньо

«Ливерпулю» и «Манчестер Сити» нравится Энтойн Семеньо.

Энтойн Семеньо привлек внимание крупнейших клубов Англии.

Sky Sports сообщает, что «Ливерпуль », «Манчестер Сити » и «Тоттенхэм » следят за вингером. Возможно, «Борнмут» получит предложения уже зимой.

Отмечается, что лучший бомбардир команды, идущей на 9-м месте в АПЛ, не просил его продать, подобные слухи его раздражают.

Летом Семеньо продлил контракт с «Борнмутом» до 2030 года. В текущем чемпионате Англии на его счету 6 голов в 11 турах.

Фанат в инвалидной коляске оскорбил Семеньо на почве расизма. 47-летнего болельщика «Ливерпуля» вывели со стадиона в перерыве матча с «Борнмутом», полиция ведет расследование