«Сочи» сообщил о разгроме сборной Перу – 5:1. Матч прошел в закрытом режиме, состав перуанцев не огласили
«Сочи» сообщил о победе над сборной Перу в товарищеском матче.
«Сочи» переиграл перуанцев (5:1) на клубной базе в товарищеском матче.
«По просьбе перуанцев, прибывших в Сочи для подготовки к матчу со сборной Чили, отчетный поединок прошел в закрытом режиме и в формате трех таймов по 25 минут», – говорится на сайте южан.
Состав перуанцев не сообщается. За перуанцев сыграли защитник «Нюрнберга» Фабио Грубер, забивший в свои ворота, и полузащитник юношеской команды «Комо» Франческо Андреалли.
«Сочи» – Сборная Перу – 5:1
Голы: Грубер (в свои ворота) – 1:0. Андреалли – 1:1. Зиньковский – 2:1. Крамарич – 3:1. Барт – 4:1. Корнеев – 5:1.
12 ноября сборная Перу сыграла вничью с командой России (1:1) в товарищеском матче.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Сочи»
