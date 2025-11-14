«Сочи» сообщил о разгроме сборной Перу – 5:1. Матч прошел в закрытом режиме, состав перуанцев не огласили

«Сочи» сообщил о победе над сборной Перу в товарищеском матче.

«Сочи» переиграл перуанцев (5:1) на клубной базе в товарищеском матче.

«По просьбе перуанцев, прибывших в Сочи для подготовки к матчу со сборной Чили, отчетный поединок прошел в закрытом режиме и в формате трех таймов по 25 минут», – говорится на сайте южан.

Состав перуанцев не сообщается. За перуанцев сыграли защитник «Нюрнберга» Фабио Грубер, забивший в свои ворота, и полузащитник юношеской команды «Комо» Франческо Андреалли.

«Сочи» – Сборная Перу – 5:1

Голы: Грубер (в свои ворота) – 1:0 . Андреалли – 1:1 . Зиньковский – 2:1 . Крамарич – 3:1 . Барт – 4:1 . Корнеев – 5:1 .

12 ноября сборная Перу сыграла вничью с командой России (1:1) в товарищеском матче.