Партнером «Барсы» стала компания, создавшая блокчейн на основе искусственного интеллекта: «Очередной пример лидерства клуба в коммерческой сфере»

«Барселона» начала сотрудничество с компанией, создавшей ИИ-блокчейн.

Zero-Knowledge Proof, компания, разработавшая блокчейн-технологию на основе децентрализованного искусственного интеллекта, стала партнером «Барселоны» до 2028 года.

«Цель ZKP – гарантировать, что идентификация, данные и информация болельщиков будут обрабатываться криптографически, то есть путем проверки информации с помощью надежных математических процессов.

Новая спонсорская сделка в области передовых технологий является очередным примером лидерства «Барселоны» в коммерческой сфере и укрепляет ее позиции как одного из спортивных брендов, вызывающих наибольший интерес во всем мире среди компаний из самых разных секторов», – говорится в заявлении клуба.