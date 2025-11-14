Вернер, вероятно, перейдет в клуб МЛС зимой. Контракт форварда с «Лейпцигом» истекает в 2026-м
Тимо Вернер зимой может оказаться в МЛС.
Переход нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера в клуб МЛС в зимнее окно становится все более вероятным, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Трансфер должен состояться, если только не произойдет чего-то чрезвычайного. Переговоры продолжаются.
Контракт 29-летнего немецкого форварда с «Лейпцигом» действует до 2026 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Флориана Плеттенберга в Х
