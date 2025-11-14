Вернер, вероятно, перейдет в клуб МЛС зимой. Контракт форварда с «Лейпцигом» истекает в 2026-м

Тимо Вернер зимой может оказаться в МЛС.

Переход нападающего «Лейпцига » Тимо Вернера в клуб МЛС в зимнее окно становится все более вероятным, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Трансфер должен состояться, если только не произойдет чего-то чрезвычайного. Переговоры продолжаются.

Контракт 29-летнего немецкого форварда с «Лейпцигом» действует до 2026 года.