Сафонов о газоне «Газпром-Арены»: «Даже обычная передача тяжело идет. В центре сильно вытоптано поле»
Матвею Сафонову не понравилось поле в матче сборных России и Перу.
Команды встречались 12 ноября на «Газпром-Арене», встреча завершилась со счетом 1:1.
Перед игрой вратарь россиян раскритиковал газон.
– Бегу и задыхаюсь сразу же. Паузу взял. Так там чуть-чуть душновато.
– Поляна не особо, да?
– Главное, наверное, чтобы в касание было нормально, там даже обычная передача тяжело идет.
– Окей, не проблема.
– Думаю, если плотно пас давать – нормально. Но тогда надо два касания делать. Два касания с подъема. По флангу можно скатить. По центру – нет. Не знаю, как там с краю, но в центре сильно вытоптано поле, – заявил Сафонов.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?36712 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости