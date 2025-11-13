Сафонов о газоне «Газпром-Арены»: «Даже обычная передача тяжело идет. В центре сильно вытоптано поле»

Матвею Сафонову не понравилось поле в матче сборных России и Перу.

Команды встречались 12 ноября на «Газпром-Арене», встреча завершилась со счетом 1:1.

Перед игрой вратарь россиян раскритиковал газон.

– Бегу и задыхаюсь сразу же. Паузу взял. Так там чуть-чуть душновато.

– Поляна не особо, да?

– Главное, наверное, чтобы в касание было нормально, там даже обычная передача тяжело идет.

– Окей, не проблема.

– Думаю, если плотно пас давать – нормально. Но тогда надо два касания делать. Два касания с подъема. По флангу можно скатить. По центру – нет. Не знаю, как там с краю, но в центре сильно вытоптано поле, – заявил Сафонов.