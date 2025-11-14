Камавинга не сыграет с Азербайджаном из-за травмы. Француз вернется в Мадрид
Эдуардо Камавинга покинет расположение сборной Франции из-за травмы.
Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга не сыграет с командой Азербайджана в отборе ЧМ-2026 из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает журналист Фабрис Хокинс.
Хавбек «Реала» возвращается в Мадрид.
Статистику Камавинга можно увидеть здесь.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?36709 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабриса Хокинса в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости