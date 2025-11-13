Абаскаль об отставке Станковича: «Увольнение любого тренера всегда имеет причины. «Спартак» – клуб с большими амбициями, нынешнее положение не может их устраивать»
Гильермо Абаскаль: нынешнее положение не может устраивать «Спартак».
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал отставку Деяна Станковича.
«Увольнение любого тренера всегда имеет причины. «Спартак» – это клуб с большими амбициями, нынешнее положение не может их устраивать. Они хотели бы добиться лучших результатов и быть на первом месте. Однако тяжело судить о таких вещах, когда не находишься внутри команды», – сказал Абаскаль.
После первого круга Мир РПЛ «Спартак» занимает 6-е место в таблице, набрав 25 очков в 15 турах.
