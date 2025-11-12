Дидье Дешам: «Французских тренеров недооценивают даже во Франции. Неужели мы хуже других? Не думаю»

Дидье Дешам: французских тренеров недооценивают даже во Франции.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что французских тренеров недооценивают.

На пресс-конференции перед матчем отбора на ЧМ-2026 против сборной Украины Дешама попросили прокомментировать отсутствие тренеров из Франции в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Да, я сожалею об этом. Я считаю, что французских тренеров недооценивают даже во Франции. За границей их тоже становится все меньше и меньше.

Неужели мы – я говорю «мы», потому что считаю себя французским тренером, – не так хороши, как другие? Я так не думаю. Являются ли другие более организованными – в широком смысле со всем вытекающим из этого? Конечно», – сказал Дешам.