Дидье Дешам: «Французских тренеров недооценивают даже во Франции. Неужели мы хуже других? Не думаю»

Дидье Дешам: французских тренеров недооценивают даже во Франции.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что французских тренеров недооценивают.
На пресс-конференции перед матчем отбора на ЧМ-2026 против сборной Украины Дешама попросили прокомментировать отсутствие тренеров из Франции в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Да, я сожалею об этом. Я считаю, что французских тренеров недооценивают даже во Франции. За границей их тоже становится все меньше и меньше.
Неужели мы – я говорю «мы», потому что считаю себя французским тренером, – не так хороши, как другие? Я так не думаю. Являются ли другие более организованными – в широком смысле со всем вытекающим из этого? Конечно», – сказал Дешам.
