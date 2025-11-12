«Локомотив» продлит контракты с Галактионовым и Ульяновым на три года. Это первые решения Ротенберга-младшего («Чемпионат»)

«Локомотив» и Михаил Галактионов продлят контракт.

«Локомотив » подпишет новые соглашения на три года с главным тренером Михаилом Галактионовым и спортивным директором клуба Дмитрием Ульяновым .

Отмечается, что это первые решения Бориса Ротенберга-младшего на посту генерального директора команды.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года.

В этом сезоне команда находится на четвертой позиции в таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков в 15 матчах.

Галактионов может возглавить «Динамо». Неустойка за расторжение контракта тренера и «Локомотива» – 20 млн рублей (Иван Карпов)