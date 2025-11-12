Юрий Нагорных: «Галактионов был, есть и остается главным тренером «Локомотива». Не стоит разводить инсинуации и слухи»

Юрий Нагорных: Галактионов остается тренером «Локомотива».

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слухи вокруг главного тренера команды Михаила Галактионова.

Ранее появилась информация , что «Динамо» рассматривает возможность назначения специалиста вместо Валерия Карпина.

«Михаил Михайлович Галактионов был, есть и остается главным тренером «Локомотива». Не стоит разводить инсинуации и слухи по поводу позиции главного тренера», – сказал Нагорных.