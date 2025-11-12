  • Спортс
  • Юрий Нагорных: «Галактионов был, есть и остается главным тренером «Локомотива». Не стоит разводить инсинуации и слухи»
3

Юрий Нагорных: «Галактионов был, есть и остается главным тренером «Локомотива». Не стоит разводить инсинуации и слухи»

Юрий Нагорных: Галактионов остается тренером «Локомотива».

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слухи вокруг главного тренера команды Михаила Галактионова.

Ранее появилась информация, что «Динамо» рассматривает возможность назначения специалиста вместо Валерия Карпина.

«Михаил Михайлович Галактионов был, есть и остается главным тренером «Локомотива». Не стоит разводить инсинуации и слухи по поводу позиции главного тренера», – сказал Нагорных.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
