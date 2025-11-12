  • Спортс
  • Семин о «Локомотиве»: «Академия стала одной из лучших при Ротенберге-младшем. Независимый человек, знающий футбольное хозяйство. Леонченко не справился»
54

Семин о «Локомотиве»: «Академия стала одной из лучших при Ротенберге-младшем. Независимый человек, знающий футбольное хозяйство. Леонченко не справился»

Юрий Семин: Ротенберг трудолюбивый, знает футбольное хозяйство.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о назначении Бориса Ротенберга-младшего на пост генерального директора клуба. На этом посту он заменил Владимира Леонченко.

«Если такие перестановки будут, это пойдет на пользу клубу. Леонченко не справился со своей работой и не решил задачи команды.

Это единственный человек, который ничего не выиграл, будучи у руля клуба. Также он не справился с «немецким десантом». Он поддерживал эту идею.

А Ротенберг давно в клубе. Академия «Локомотива» при нем стала одной из лучших в стране. Он независимый человек, который хорошо знает футбольное хозяйство, потому что давно в футболе.

Он играл и знает много нюансов. Борис очень трудолюбивый и хорошо знает свою профессию», – сказал Юрий Семин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
