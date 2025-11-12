Семин о «Локомотиве»: «Академия стала одной из лучших при Ротенберге-младшем. Независимый человек, знающий футбольное хозяйство. Леонченко не справился»
Юрий Семин: Ротенберг трудолюбивый, знает футбольное хозяйство.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о назначении Бориса Ротенберга-младшего на пост генерального директора клуба. На этом посту он заменил Владимира Леонченко.
«Если такие перестановки будут, это пойдет на пользу клубу. Леонченко не справился со своей работой и не решил задачи команды.
Это единственный человек, который ничего не выиграл, будучи у руля клуба. Также он не справился с «немецким десантом». Он поддерживал эту идею.
А Ротенберг давно в клубе. Академия «Локомотива» при нем стала одной из лучших в стране. Он независимый человек, который хорошо знает футбольное хозяйство, потому что давно в футболе.
Он играл и знает много нюансов. Борис очень трудолюбивый и хорошо знает свою профессию», – сказал Юрий Семин.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?25221 голос
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости