Ротенберг-младший о назначении гендиректором «Локомотива»: «Есть понимание, насколько важен клуб для железнодорожников. Сделаю все, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков»
Борис Ротенберг-младший: пост гендиректора «Локомотива» – новый вызов.
Борис Ротенберг-младший высказался о назначении на должность генерального директора «Локомотива». На этом посту он заменил Владимира Леонченко.
«Локомотив» много для меня сделал, и я всегда чувствовал в этом клубе огромную поддержку.
Я уже давно работаю в системе «Локомотива», и у меня есть понимание, насколько важен этот клуб для железнодорожников.
Работать в «Локомотиве» – это большая ответственность, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков.
Это новый вызов для меня, и я уверен, что вместе у нас все получится», – сказал Борис Ротенберг-младший.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
