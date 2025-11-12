Ротенберг-младший о назначении гендиректором «Локомотива»: «Есть понимание, насколько важен клуб для железнодорожников. Сделаю все, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков»

Борис Ротенберг-младший: пост гендиректора «Локомотива» – новый вызов.

Борис Ротенберг-младший высказался о назначении на должность генерального директора «Локомотива ». На этом посту он заменил Владимира Леонченко.

«Локомотив» много для меня сделал, и я всегда чувствовал в этом клубе огромную поддержку.

Я уже давно работаю в системе «Локомотива», и у меня есть понимание, насколько важен этот клуб для железнодорожников.

Работать в «Локомотиве» – это большая ответственность, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков.

Это новый вызов для меня, и я уверен, что вместе у нас все получится», – сказал Борис Ротенберг-младший .