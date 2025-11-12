Кисляк про свою фотографию на аватарке ВГИКа: «Мне нравится. Можешь им написать, я пришлю еще – у меня таких куча»
Матвей Кисляк не против, чтобы его фотография была на аватарка у ВГИКа.
В телеграм-канале паблика обновилась аватарка, ей стала фотография футболиста ЦСКА, где он смотрит в камеру как в дверной глазок.
Журналист: «Тут обновление у ВГИКа вышло после нашего ролика. Как ты можешь это прокомментировать? Есть вообще, что сказать [ВГИКу]? Видел недавно, ты задавал им вопросы, с чем связан мем».
Матвей Кисляк: «Можно попросить объяснить, но мне нравится, нормально. Ловят самые удачные кадры. Если что, можешь [в личные сообщения] им написать, я скину еще, у меня куча [таких фотографий]», – заявил футболист.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
