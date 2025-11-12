Доку о «Ман Сити»: «Не особо смотрим на «Арсенал» и других. Знаем, что все зависит только от нас. Если играем хорошо, с нами сложно конкурировать»

Жереми Доку: если «Ман Сити» играет хорошо, с нами сложно конкурировать.

Жереми Доку считает, что в чемпионской гонке АПЛ все зависит от «Манчестер Сити». После 11 туров «горожане» занимают в таблице 2-е место, отставая от «Арсенала » на 4 очка.

«Мы строим [новую команду] и все еще можем прибавить. Мы не особо смотрим на «Арсенал» и на то, что делают другие команды, потому что знаем: в конечном итоге все зависит только от нас.

Знаем, что если играем хорошо, с нами сложно конкурировать», – сказал вингер «Манчестер Сити ».