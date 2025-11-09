«Ливерпуль» выйдет против «Ман Сити» с самым высоким коэффициентом на победу при Арне Слоте
«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в 11-м туре АПЛ.
«Ман Сити» – фаворит матча с коэффициентом 1.95. Ничья оценивается в 4.00, на «Ливерпуль» букмекеры дают 3.80. Это самый высокий коэффициент на победу мерсисайдцев при тренере Арне Слоте.
До этого самые высокие котировки на «Ливерпуль» давали в 1/8 финала Кубка лиги против «Кристал Пэлас» (0:3). Букмекеры повысили коэффициент на до 3.45, когда стало известно, что команда Слота сыграет резервным составом.
Матч «Сити» и «Ливерпуля» пройдет 9 ноября. Начало – в 19:30 мск.
