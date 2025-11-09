«Ливерпуль» проиграл 4 гостевых матча подряд в АПЛ впервые с 2012 года

«Ливерпуль » снова уступил на выезде в АПЛ.

Команда Арне Слота крупно проиграла в гостях «Манчестер Сити » (0:3) в 11-м туре Премьер-лиги.

Таким образом, «Ливерпуль» потерпел на выезде в АПЛ 4 поражения подряд. Ранее – от «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2) и « Брентфорда» (2:3).

Предыдущий раз такая серия была в 2012 году при тренере Кенни Далглише. Тогда «Ливерпуль» уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Сандерленду» (0:1), «Куинз Парк Рейнджерс» (2:3) и «Ньюкаслу» (0:2). В сезоне-2011/12 мерсисайдцы финишировали на 8-м месте в таблице АПЛ.

Им Пеп только проигрывал: Слот, Мотта, и.о. из «Лейпцига» и два британца