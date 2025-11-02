«Реал» лидирует в Ла Лиге с 30 очками, «Барселона» отстает на 5 баллов, «Вильярреал» – на 7, «Атлетико» – на 8
«Реал» продолжает лидировать в Ла Лиге.
«Реал» продолжает с отрывом лидировать в Ла Лиге после 11-го тура.
Команда Хаби Алонсо в субботу разгромила «Валенсию» (4:0) и занимает первое место в турнирной таблице с 30 очками.
У «Барселоны», обыгравшей в воскресенье «Эльче», 25 очков, у идущего третьим «Вильярреала» – 23 очка.
«Атлетико» занимает 4-ю строчку с 22 очками, у идущего пятым «Эспаньола» 18 очков, шестым с 17 очками идет «Хетафе». «Бетис», имеющий матч в запасе, занимает 7-е место с 16 очками.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
