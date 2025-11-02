У «Спартака» 2 поражения, 2 победы и ничья в 5 последних матчах. Дальше – «Локомотив»
Сегодня команда Деяна Станковича уступила «Краснодару» (1:2) в выездном матче 14-го тура Мир РПЛ.
В 5 последних матчах во всех турнирах «Спартак» одержал две победы, дважды проиграл и сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.
В следующем матче «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Игра 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдет 6 ноября.
