  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Спартака» 4 желтые и 3 удара за 1-й тайм. У «Краснодара» 10 ударов и ни одного предупреждения
29

У «Спартака» 4 желтые и 3 удара за 1-й тайм. У «Краснодара» 10 ударов и ни одного предупреждения

«Краснодар» бил по воротам в 3 раза чаще «Спартака» в 1-м тайме.

«Краснодар» нанес 10 ударов по воротам «Спартака» за 1-й тайм.

Команды играют на «Ozon Арене» в 14-м туре Мир РПЛ (1:0, перерыв). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

За первые 45 минут игры футболисты «Краснодара» нанесли 10 ударов по воротам «Спартака», единственный удар в створ стал голевым. У красно-белых 3 удара по воротам и один в створ.

Кроме того, в первом тайме 4 игрока «Спартака» были наказаны желтыми карточками (Кристофер Мартинс, Кристофер Ву, Пабло Солари и Руслан Литвинов), также предупреждение за споры с арбитром получил главный тренер команды Деян Станкович. Футболисты «Краснодара» не получили ни одного предупреждения.

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?4823 голоса
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoКристофер Мартинс Перейра
logoКристофер Ву
logoРуслан Литвинов
logoПабло Солари
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Станкович получил желтую за протесты в адрес судей после гола Черникова в матче с «Краснодаром»
сегодня, 17:07
Гол Кордобы «Спартаку» отменили из-за офсайда после проверки ВАР
сегодня, 16:58Фото
Главные новости
«Краснодар» – «Спартак». 2:1 – Ливай забил на 90-й, у Кордобы гол и красная, гол Джона в 1-м тайме отменили из-за офсайда. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
«Краснодар» забил «Спартаку», перехватив пас Барко назад в свою штрафную. Са бил пяткой, Сперцян попал в перекладину, Кордоба добил головой
8 минут назад
«Барселона» – «Эльче». 2:0 – Ферран и Ямаль забили. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
У Ямаля 4+8 в 11 матчах сезона за «Барсу» и Испанию. Вингер забил «Эльче»
27 минут назад
Какой же стильный вратарский свитер у «Ромы» в нулевых! Сейчас такой можно выиграть только в «Аркаде»
27 минут назадТесты и игры
Доннарумма ошибся на выходе при угловом в матче с «Борнмутом» – Адамс забил в пустые. Вратарь «Сити» получил желтую, доказывая судье, что на нем фолили
38 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Эльче», «Бетис» против «Мальорки», «Эспаньол» проиграл «Алавесу» в гостях
55 минут назад
У Холанда 26 голов в 16 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию
59 минут назад
Холанд сделал дубль в матче с «Борнмутом» с ассистов Шерки. Эрлинг – лучший бомбардир АПЛ с 13 голами, у ближайших преследователей по 6 мячей
сегодня, 17:14
Станкович получил желтую за протесты в адрес судей после гола Черникова в матче с «Краснодаром»
сегодня, 17:07
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Вольфсбург» играет с «Хоффенхаймом», «Кельн» разгромил «Гамбург»
1 минуту назадLive
Моуринью о словах тренера «Витории», что на 0:3 больше повлияло судейство, а не «Бенфика»: «Когда я был таким же молодым, говорил больше глупостей, чем сейчас. Сейчас – меньше»
11 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» встречается с «Брестом», «Лилль» победил «Анже», «Ренн» разгромил «Страсбур»
18 минут назад
«Манчестер Сити» – «Борнмут». 3:1 – О’Райли забил, Холанд сделал дубль. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
«Ахмат» обратится в ЭСК по поводу удаления Мелкадзе: «Почему арбитры после явных ошибок выходят и опять судят? Нужно не только к тренерам и игрокам применять санкции, но и к судьям»
54 минуты назад
Семин об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Агентские вбросы. Такие сообщения постоянно подбрасываются для прессы»
сегодня, 17:17
Чемпионат Турции. «Бешикташ» против «Фенербахче»
сегодня, 17:02Live
Гол Кордобы «Спартаку» отменили из-за офсайда после проверки ВАР
сегодня, 16:58Фото
Талалаев о «Балтике»: «Если придут за нашими игроками, это будет очень-очень дорого. Спонсор клуба – Ростех, корпорация со стабильным финансовым положением, губернатор делает все, чтобы было хорошо»
сегодня, 16:48
Черчесов о 0:2 с «Балтикой»: «Ахмат» дважды пропустил с аута и сам себе привез – это настораживает. К какой игре готовились, такую и получили»
сегодня, 16:45