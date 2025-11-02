У «Спартака» 4 желтые и 3 удара за 1-й тайм. У «Краснодара» 10 ударов и ни одного предупреждения
«Краснодар» бил по воротам в 3 раза чаще «Спартака» в 1-м тайме.
«Краснодар» нанес 10 ударов по воротам «Спартака» за 1-й тайм.
Команды играют на «Ozon Арене» в 14-м туре Мир РПЛ (1:0, перерыв). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
За первые 45 минут игры футболисты «Краснодара» нанесли 10 ударов по воротам «Спартака», единственный удар в створ стал голевым. У красно-белых 3 удара по воротам и один в створ.
Кроме того, в первом тайме 4 игрока «Спартака» были наказаны желтыми карточками (Кристофер Мартинс, Кристофер Ву, Пабло Солари и Руслан Литвинов), также предупреждение за споры с арбитром получил главный тренер команды Деян Станкович. Футболисты «Краснодара» не получили ни одного предупреждения.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
