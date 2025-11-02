  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Моуринью о словах тренера «Витории», что на 0:3 больше повлияло судейство, а не «Бенфика»: «Когда я был таким же молодым, говорил больше глупостей, чем сейчас. Сейчас – меньше»
6

Моуринью о словах тренера «Витории», что на 0:3 больше повлияло судейство, а не «Бенфика»: «Когда я был таким же молодым, говорил больше глупостей, чем сейчас. Сейчас – меньше»

Жозе Моуринью: когда был моложе, я говорил больше глупостей, чем сейчас.

Жозе Моуринью вступил в заочную дискуссию с тренером «Витории Гимараэш» Луишем Пинту. 

«Бенфика» под руководством Моуринью разгромила «Виторию» со счетом 3:0 в матче 10-го тура чемпионата Португалии. На 56-й минуте при счете 0:1 соперник остался в меньшинстве после удаления Фабио Бланко. 

После игры 36-летний Луиш Пинту выразил недовольство работой судейской бригады. 

«Пока игра шла 11 на 11, заслуга «Бенфики» в происходящем была. Но потом – никакой. «Бенфика» не имеет заслуг в том, как изменился ход матча. Думаю, всем очевидно, что произошло. Игра из интересного зрелища превратилась в слабое шоу», – сказал Пинту в интервью каналу Sport TV.

Жозе Моуринью прокомментировал слова Пинту на пресс-конференции.

«Я тоже когда-то был того же возраста, что и Луиш, и когда был таким же молодым, говорил больше глупостей, чем сейчас. Сейчас – меньше.

Он талантливый молодой тренер, у него красивый путь. Если все пойдет хорошо, он добьется своего», – сказал Моуринью.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Desporto ao Minuto
logoЖозе Моуринью
logoЧелси
logoсудьи
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoВитория Гимараэш
logoБенфика
Луиш Коррея Пинту
logoПорту
logoвысшая лига Португалия
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Канисарес о Винисиусе: «Преференций от Алонсо он не получит, но агрессии тоже не будет. Хаби поступает разумно, избегая шума в СМИ»
30 октября, 22:09
Гаджиев про обсуждение футбола: «Сейчас и приблизительно нет такого уровня дискуссии, глубокого анализа, как в СССР. Сегодня в основном разговоры о том, кого и за сколько купили»
28 октября, 17:37
Моуринью не проигрывает в Португалии после возвращения в «Бенфику»: 4 победы и 2 ничьих. В ЛЧ – два поражения
25 октября, 21:30
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Эльче», «Бетис» против «Мальорки», «Эспаньол» проиграл «Алавесу» в гостях
1 минуту назадLive
Станкович про 1:2: «Краснодар» провел боевой матч, вынуждал нас часто ошибаться, счет на табло. Второй пропущенный гол обескуражил «Спартак»
7 минут назад
«Милан» – «Рома». Леау, Нкунку и Дибала играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
15 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» против «Ромы», «Парма» проиграла «Болонье», «Интер» победил «Верону» в гостях
16 минут назад
У «Фенербахче» Тедеско 6 побед и ничья в 7 последних матчах – сегодня 3:2 с «Бешикташем»
16 минут назад
«Реал» лидирует в Ла Лиге с 30 очками, «Барселона» отстает на 5 баллов, «Вильярреал» – на 7, «Атлетико» – на 8
19 минут назад
Кордоба недоволен судейством со «Спартаком»: «Защитник сфолил на мне четыре раза, и только после этого ему дали желтую. У меня первое нарушение – и первая карточка»
28 минут назад
Мусаев о 2:1 со «Спартаком»: «Война на поле шла с первых минут, эмоции захлестывали. «Краснодару» нельзя было позволять два удаления на ровном месте в концовке»
34 минуты назад
«Барселона» обыграла «Эльче» – 3:1. Рэшфорд, Ферран и Ямаль забили, у Фермина 2 ассиста
35 минут назад
У Рэшфорда 6+5 в 14 матчах за «Барселону». Маркус забил «Эльче»
37 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Сперцян о 2:1 со «Спартаком»: «Краснодар» победил заслуженно, мы молодцы. Концовка неприятная получилась, соперник сильный, мы подсели»
13 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» встречается с «Брестом», «Лилль» победил «Анже», «Ренн» разгромил «Страсбур»
15 минут назадLive
Пеп о 3:1: «Сити» был лучше сегодня. «Борнмут» уничтожил нас в прошлом сезоне, это одна из самых требовательных команд»
23 минуты назад
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько назовете?
31 минуту назадТесты и игры
Литвинов – резервному судье матча с «Краснодаром»: «У тебя свои правила, у главного свои»
41 минуту назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» против «Фенербахче»
сегодня, 19:01Live
У «Краснодара» прервалась серия из 6 матчей без пропущенных голов – сегодня 2:1 со «Спартаком». До этого команда Мусаева пропускала от «Зенита» в сентябре
сегодня, 19:00
У «Спартака» 2 поражения, 2 победы и ничья в 5 последних матчах. Дальше – «Локомотив»
сегодня, 18:59
У «Сити» 4 победы и поражение от «Виллы» в 5 последних матчах в АПЛ. Дальше – «Ливерпуль»
сегодня, 18:41
«Манчестер Сити» победил «Борнмут» – 3:1. Холанд сделал дубль с передач Шерки, Доннарумма ошибся на выходе при голе Адамса
сегодня, 18:29