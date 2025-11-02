Моуринью о словах тренера «Витории», что на 0:3 больше повлияло судейство, а не «Бенфика»: «Когда я был таким же молодым, говорил больше глупостей, чем сейчас. Сейчас – меньше»

Жозе Моуринью: когда был моложе, я говорил больше глупостей, чем сейчас.

Жозе Моуринью вступил в заочную дискуссию с тренером «Витории Гимараэш » Луишем Пинту.

«Бенфика » под руководством Моуринью разгромила «Виторию» со счетом 3:0 в матче 10-го тура чемпионата Португалии. На 56-й минуте при счете 0:1 соперник остался в меньшинстве после удаления Фабио Бланко.

После игры 36-летний Луиш Пинту выразил недовольство работой судейской бригады.

«Пока игра шла 11 на 11, заслуга «Бенфики» в происходящем была. Но потом – никакой. «Бенфика» не имеет заслуг в том, как изменился ход матча. Думаю, всем очевидно, что произошло. Игра из интересного зрелища превратилась в слабое шоу», – сказал Пинту в интервью каналу Sport TV.

Жозе Моуринью прокомментировал слова Пинту на пресс-конференции.

«Я тоже когда-то был того же возраста, что и Луиш, и когда был таким же молодым, говорил больше глупостей, чем сейчас. Сейчас – меньше.

Он талантливый молодой тренер, у него красивый путь. Если все пойдет хорошо, он добьется своего», – сказал Моуринью.