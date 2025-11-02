  • Спортс
5

Талалаев помог «Балтике» быстро вбросить аут, с которого началась голевая атака в матче с «Ахматом»

Андрей Талалаев поучаствовал в голевой атаке «Балтики».

Андрей Талалаев помог «Балтике» забить гол. 

Калининградцы принимают «Ахмат» (2:0, второй тайм) в 14-м туре Мир РПЛ.

На 9-й минуте главный тренер «Балтики» быстро подобрал ушедший за боковую линию мяч и бросил своему игроку. После вбрасывания аута развернулась голевая атака хозяев, в результате которой Сергей Пряхин открыл счет. 

Предассист Талалаева! Этот аут запустил победу над «Ахматом» Черчесова

