Талалаев помог «Балтике» быстро вбросить аут, с которого началась голевая атака в матче с «Ахматом»
Андрей Талалаев поучаствовал в голевой атаке «Балтики».
Андрей Талалаев помог «Балтике» забить гол.
Калининградцы принимают «Ахмат» (2:0, второй тайм) в 14-м туре Мир РПЛ.
На 9-й минуте главный тренер «Балтики» быстро подобрал ушедший за боковую линию мяч и бросил своему игроку. После вбрасывания аута развернулась голевая атака хозяев, в результате которой Сергей Пряхин открыл счет.
Предассист Талалаева! Этот аут запустил победу над «Ахматом» Черчесова
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
