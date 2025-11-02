«Мне приснился Фергюсон – он фартовый, столько титулов выиграл, поэтому я был уверен, что победим. Не знал только, с каким счетом». Канчельскис после победы брянского «Динамо» в группе Второй лиги Б

Андрею Канчельскису приснился сэр Алекс Фергюсон.

Брянское «Динамо» обыграло тамбовский «Спартак » в 30-м туре группы 3 Leon Второй лиги Б (3:1) и гарантировало себе первую строчку. В следующем сезоне команда сыграет в «Серебре» Второй лиги А.

После игры Канчельскис рассказал о необычном сне.

«Тридцать первого числа приснился сон – правда, Сергеевич не даст соврать, просто он не говорил. Мне приснился [сэр Алекс ] Фергюсон, я встал и сказал Сергеевичу, что мы по крайней мере выиграем [у тамбовского «Спартака»]. Почему? Потому что Фергюсон – фартовый, столько выиграл титулов, столько всего сделал для «Манчестер Юнайтед», и я был уверен, что мы обыграем [соперника]. Не знал только, какой результат будет.

Спасибо, что бились. В любом случае у вас есть коллектив, у вас есть команда, болельщики тоже есть, но самые главные действующие лица – это футболисты. Вы творцы. У нас хорошие игроки, болельщики, об этом мы тоже должны помнить. Если где-то были какие-то недопонимания – это жизнь, это футбол. Мы заняли первое место и не скрывали этого. «Динамо СПб» скрывал, втихаря все делали, у нас все чисто, поэтому футбольный бог нам помог.

Благодарю вас за то, что вы сделали для болельщиков, для себя, семей, детей, друзей, первого тренера тоже – тренеры, которые вас воспитывали, тоже вами гордятся. Вами все гордятся. Маленький шажочек мы сделали, надо в таком же направлении работать дальше, двигаться и не останавливаться», – заявил главный тренер брянского «Динамо».