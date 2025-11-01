«Зенит» обыграл «Локомотив» впервые за 5 матчей – было два поражения и две ничьих
«Зенит» оборвал серию без побед над «Локомотивом».
«Зенит» обыграл «Локомотив» впервые за 5 последних матчей.
Команда Сергея Семака на своем поле победила в матче 14-го тура Мир РПЛ со счетом 2:0.
До этого петербуржцы два раза играли с «Локомотивом» вничью и дважды проигрывали.
«Зенит» поднялся на вторую строчку в таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков. Команда отстает от лидирующего ЦСКА на один балл. Третьим идет «Краснодар» (29 очков) с игрой в запасе. «Локомотив» – четвертый (27).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
