«Бавария» выиграла все 15 матчей с начала сезона с общим счетом 54:10. Дальше – «ПСЖ»
«Бавария» выиграла все матчи с начала сезона.
«Бавария» одержала 15-ю победу в этом сезоне.
Команда Венсана Компани разгромила «Байер» (3:0) в 9-м туре Бундеслиги.
Мюнхенцы одержали в чемпионате девять побед, в Лиге чемпионов – три, в Кубке – две. Также они выиграли Суперкубок Германии. Общий счет 15 матчей – 54:10.
4 ноября «Бавария» проведет матч против «ПСЖ» в ЛЧ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
