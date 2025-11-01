«Бавария» выиграла все 15 матчей с начала сезона с общим счетом 54:10. Дальше – «ПСЖ»

«Бавария» выиграла все матчи с начала сезона.

«Бавария» одержала 15-ю победу в этом сезоне.

Команда Венсана Компани разгромила «Байер » (3:0) в 9-м туре Бундеслиги.

Мюнхенцы одержали в чемпионате девять побед, в Лиге чемпионов – три, в Кубке – две. Также они выиграли Суперкубок Германии. Общий счет 15 матчей – 54:10.

4 ноября «Бавария » проведет матч против «ПСЖ» в ЛЧ.