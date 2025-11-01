Громко мяукающий кот прервал пресс-конференцию Гасперини перед игрой с «Миланом». Тренер «Ромы» пошутил: «Легендарно. Он отвечает за меня»
Кот прервал выступление тренера «Ромы».
Пресс-конференция Джан Пьеро Гасперини прервалась из-за появления кота.
Главный тренер «Ромы» давал комментарий перед матчем с «Миланом», который пройдет в 10-м туре Серии А 2 ноября.
В какой-то момент в аудитории раздалось громкое мяуканье. Гасперини усмехнулся и сказал: «Это легендарно».
Кот продолжил мяукать, и тренер прокомментировал: «Какой голосистый парень! Он отвечает за меня».
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sportitalia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости