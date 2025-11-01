  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Громко мяукающий кот прервал пресс-конференцию Гасперини перед игрой с «Миланом». Тренер «Ромы» пошутил: «Легендарно. Он отвечает за меня»
15

Громко мяукающий кот прервал пресс-конференцию Гасперини перед игрой с «Миланом». Тренер «Ромы» пошутил: «Легендарно. Он отвечает за меня»

Кот прервал выступление тренера «Ромы».

Пресс-конференция Джан Пьеро Гасперини прервалась из-за появления кота.

Главный тренер «Ромы» давал комментарий перед матчем с «Миланом», который пройдет в 10-м туре Серии А 2 ноября.

В какой-то момент в аудитории раздалось громкое мяуканье. Гасперини усмехнулся и сказал: «Это легендарно».

Кот продолжил мяукать, и тренер прокомментировал: «Какой голосистый парень! Он отвечает за меня».

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?874 голоса
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sportitalia
logoРома
logoсерия А Италия
logoДжан Пьеро Гасперини
logoМилан
животные и спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Испании. «Реал» против «Валенсии», «Атлетико» разгромил «Севилью»
1 минуту назадLive
У Аморима 12 побед в 37 матчах в АПЛ во главе «МЮ»
8 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Комо», «Ювентус» в гостях у «Кремонезе», «Аталанта» проиграла «Удинезе»
16 минут назадLive
«Арсенал» не пропускает 7 матчей – с конца сентября
16 минут назад
«Арсенал» выиграл 9 матчей подряд с общим счетом 18:1. Поражений нет с августа
20 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» победил «Бернли», «МЮ» сыграл 2:2 с «Форест», «Челси» против «Тоттенхэма», «Ливерпуль» примет «Виллу»
21 минуту назад
«МЮ» не проигрывает 4 матча подряд – 3 победы, 1 ничья
23 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» вырвал ничью с «Ноттингем Форест» – 2:2. Диалло сравнял счет на 81-й
24 минуты назад
«Динамо» при Карпине выиграло 4 из 14 матчей в Мир РПЛ. Побед нет с сентября
29 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Локомотива», «Динамо» в гостях у «Рубина»
30 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» разгромил «Севилью» – 3:0! Гризманн и Альмада забили, Альварес реализовал пенальти
2 минуты назад
«Наполи» – «Комо». Хейлунд и Мората играют. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
«Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
17 минут назад
«Бавария» – «Байер». Джексон, Шик, Карл и Андрих играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
19 минут назад
«МЮ» не побеждает «Ноттингем» три матча подряд – два поражения и ничья
19 минут назад
«Арсенал» победил «Бернли» в гостях – 2:0. Райс и Дьокереш забили
21 минуту назад
У Шешко 2 гола в 11 матчах за «МЮ» после трансфера из «Лейпцига» за 76,5+8,5 млн евро
22 минуты назад
«Динамо» Махачкала обыграло «Крылья Советов» – 2:0. Мубарик и Мрезиг забили
38 минут назад
Агент Барбоза о Батракове: «Ему еще рано уходить из РПЛ. Нужно посмотреть, как он проведет вторую часть сезона. Внимание от всех скаутов к нему есть»
39 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду встречается с «Аль-Фейхой», «Аль-Иттихад» Бензема сыграл 4:4 с «Аль-Хиладжем»
42 минуты назад