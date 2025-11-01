Ламменс с 5.7 по Индексу ГОЛа – худший игрок «МЮ» в матче с «Ноттингемом», у Шешко – 5.9. Каземиро с голом и 8.1 – лучший игрок встречи

Каземиро – лучший игрок матча «Ноттингем Форест» – «МЮ».

Каземиро получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед » (2:2) в 10-м туре АПЛ .

Бразильский полузащитник манкунианцев забил гол на 34-й минуте и получил индекс 8.1. Столько же и у его партнера по команде Бруну. Худшим в составе «МЮ» стал вратарь Сенне Ламменс (5.7), Беньямин Шешко получил 5.9.

Самая низкая оценка у форварда «Ноттингема » Игора Жезуса (5.5), лучший в составе «Форест» – защитник Николо Савона с голом (8.0).

Оценки «Ноттингем Форест»: Матц Зельс (6.0), Неко Уильямс (7.1), Мурилло (7.7), Никола Миленкович (6.6), Николо Савона (8.0), Дуглас Луис (6.3), Эллиот Андерсон (7.5), Каллум Хадсон-Одои (6.9), Морган Гиббс-Уайт (7.8), Дан Ндойе (5.7), Игор Жезус (5.5).

Оценки «МЮ»: Сенне Ламменс (5.7), Люк Шоу (7.1), Маттейс де Лигт (7.1), Лени Йоро (6.7), Диогу Далот (6.1), Бруну Фернандеш (8,1), Каземиро (8.1), Амад Диалло (7.4), Матеус Кунья (7.6), Бриан Мбемо (7.1), Беньямин Шешко (5.9).