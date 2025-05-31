Тренер молодежки «Дженоа» Кришито допустил, что возглавит «Зенит»: «Почему нет? Работаю над тем, чтобы стать большим тренером»

Доменико Кришито допустил, что в будущем возглавит «Зенит».

— Я работаю сейчас в молодежной команде «Дженоа », и у меня есть мечта стать главным тренером в основной команде. Это очень длинный путь, но я всегда очень усердно работаю. Я надеюсь, у меня получится стать хорошим тренером.

— В будущем вы можете представить, что будете работать тренером «Зенита»?

— Почему нет? Это было бы очень классно для меня. Я работаю над тем, чтобы стать большим тренером. И если я когда‑то окажусь в этой роли в «Зените», я буду очень рад, — сказал бывший защитник «Зенита ».