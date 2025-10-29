Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «В какой-то момент попробовали показывать в вечернее время бильярд. И неожиданно для всех он выстрелил»

Генпродюсер «Матч ТВ» заявил о росте популярности трансляций бильярда и падела.

«В свое время мы очень много экспериментировали с различными видами спорта. В какой-то момент попробовали бильярд в вечернее время показывать, когда был перерыв между футбольными чемпионатами. И неожиданно для всех он выстрелил.

Сейчас, например, очень большой спрос на падел, открывается много падел-центров по всей стране. Мы тоже пробуем: показали турнир по паделу в Москве, который прошел в конце октября», – сказал Александр Тащин.