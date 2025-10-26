Семак о 2:1 с «Динамо»: «Зенит смотрелся более уверенно, мы заслуженно победили. Ребята показали хороший футбол»

Сергей Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Динамо».

Петербуржцы выиграли со счетом 2:1 в матче Мир РПЛ .

– Хорошая игра с точки зрения качества, результата. Мы более уверенно смотрелись по игре. Не совсем тот результат, который позволял расслабиться. Ребята показали хороший футбол, заслуженно победили.

– Соболев сейчас не второй и не третий кандидат на позицию нападающего?

– На сегодняшний день – да. Каждый играет, исходя из своего состояния. Кто лучше готов на сегодняшний день, тот и выходит. Плюс имеет значение, против кого мы играем. Если надо бежать за спину – Лусиано лучше. При забросах лучше Соболев.

– Слева сыграл Алип, не вышел Дуглас.

– Горшков после травмы недавно сыграл в Кубке. Посчитали, что нужен игрок побыстрее. «Динамо » старалось форсировать атаки. В единоборствах Алип чуть быстрее. Приняли решение, что нужен игрок, который хорошо борется.

Вега привыкает, гораздо лучше выглядит. В атаке он хорош, трудится, но в такой игре не рискнули его выпустить. При другом уровне поставили бы в старт, но решили сыграть так. Думаю, не ошиблись.

У Сантоса повреждение плечевого сустава. Позже скажем, какой срок восстановления, реабилитации. Сегодня не могли на него рассчитывать, – сказал тренер «Зенита».