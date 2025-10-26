  • Спортс
23

Фанаты «Барсы» скандировали Puta Real Madrid, «Гути – педик» и «Винисиус – особенный» перед класико

Фанаты «Реала» и «Барселоны» обменялись оскорблениями перед класико.

Перед началом матча Ла Лиги фанаты обеих команд скандировали оскорбительные кричалки. Болельщики «Мадрида» скандировали ¡Puta Barça!

По данным Carrusel Deportivo, фанаты «Барселоны» тоже оскорбляли соперников. Они кричали «Гути – педик», «Винисиус – особенный» и Puta Real Madrid (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «на хер «Реал» – Спортс’‘).

Мадридская команда примет каталонскую в 10-м туре Ла Лиги. Матч состоится сегодня, Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 18:15 по московскому времени.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Carrusel Deportivo
