Фанаты «Барсы» скандировали Puta Real Madrid, «Гути – педик» и «Винисиус – особенный» перед класико

Фанаты «Реала» и «Барселоны» обменялись оскорблениями перед класико.

Перед началом матча Ла Лиги фанаты обеих команд скандировали оскорбительные кричалки. Болельщики «Мадрида » скандировали ¡Puta Barça!

По данным Carrusel Deportivo, фанаты «Барселоны» тоже оскорбляли соперников. Они кричали «Гути – педик», «Винисиус – особенный» и Puta Real Madrid (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «на хер «Реал» – Спортс’‘).

Мадридская команда примет каталонскую в 10-м туре Ла Лиги . Матч состоится сегодня, Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию , начало – в 18:15 по московскому времени.