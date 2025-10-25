«МЮ» выиграл лишь 1 из 7 последних матчей против «Брайтона». Команда Аморима котируется фаворитом предстоящей очной встречи

«Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон» в 9-м туре АПЛ.

Команда Рубена Аморима – небольшой фаворит с коэффициентом 2.05. Победа гостей оценивается букмекерами в 3.50, ничья – в 4.00.

У «МЮ» лишь 1 победа в 7 последних играх против «Брайтона». Если гости не проиграют в предстоящем матче, сыграет коэффициент 1.82.

Встреча состоится 25 октября. Начало – в 19:30 мск.

