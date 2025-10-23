  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бекхэм о продлении контракта с Месси: «Мы привели в Майами лучшего из тех, кто когда-либо играл в футбол, и он все так же хочет побеждать. Нам очень повезло»
21

Бекхэм о продлении контракта с Месси: «Мы привели в Майами лучшего из тех, кто когда-либо играл в футбол, и он все так же хочет побеждать. Нам очень повезло»

Дэвид Бекхэм рад, что Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами».

«Наша идея заключалась в том, чтобы привести лучших игроков в «Интер Майами» и в этот город, и именно это мы и сделали. 

Мы привели в наш город лучшего из тех, кто когда-либо играл в футбол. Это показывает нашу приверженность Майами, но также демонстрирует приверженность Лео этому городу, клубу и игре.

Он все так же предан, как и всегда, и все так же хочет побеждать. Мы, как владельцы, чувствуем, что нам очень повезло с тем, что у нас есть футболист, который так сильно любит игру и так много сделал для футбола в этой стране, вдохновил новое поколение талантливых игроков», – сказал совладелец клуба.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Интер Майами»
logoИнтер Майами
logoДэвид Бекхэм
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoМЛС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси о продлении контракта с «Интер Майами»: «Рад остаться, с нетерпением жду возможности сыграть на новом стадионе. Я счастлив в Майами с первого дня»
сегодня, 16:23Видео
Месси продлил контракт с «Интер Майми» до 2028 года
сегодня, 16:11Видео
«Интер Майами» анонсировал продление контракта с Месси до 2028 года: «Он дома»
сегодня, 15:40Видео
Главные новости
Экс-арбитр Захаров о судье-тезке, ударившем пешехода: «Буду за него переживать. Может, виноват не только он, бывают ведь те, кто по сторонам не смотрит, инстинкта самосохранения нет»
21 минуту назад
Касильяс о Моуринью: «У нас были отношения между любовью и ненавистью – вспоминаю их как роман с девушкой 20-летней давности. Мне стоило поговорить с ним – сожалею, что не сделал этого»
25 минут назад
«Балтика» – «Локомотив». Пиняев, Комличенко, Бакаев и Саусь играют. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
Мусаев про 3:0 с «Сочи»: «Доволен, что «Краснодар» играл в футбол и показал комбинационную игру. Все голы забили на скорости»
37 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» в гостях у «Балтики», «Краснодар» разгромил «Сочи»
39 минут назадLive
Создали 3-D версию первого симулятора футбола. Попробуйте!
40 минут назадТесты и игры
Аршавин о самом переоцененном игроке «Реала»: «Бекхэм, может. Он не суперигрок. Как бренд – может, самый лучший, но как игрок – одни навесы»
41 минуту назад
Экс-игрок «Арсенала» Алиадьер: «Экитике хорошо начал, но «Ливерпуль» потратил 130 млн фунтов на Исака – он не будет сидеть на скамейке. Сложно найти баланс, Слоту придется справляться с их эго»
47 минут назад
Игорь Лещук: «Динамо» колбасит. Можно сказать, что вратари плохие, но xG выше, чем мы забили, – получается, у нас нападающие плохие? Из крайности в крайность нет смысла переходить»
48 минут назад
«Краснодар» выиграл 12 из 15 последних матчей, единственное поражение – от «Зенита». Команда Мусаева не пропускает 5 игр подряд
сегодня, 17:27
Ко всем новостям
Последние новости
Шадыханов отменил два гола «Балтики» «Локомотиву» в первые 15 минут – из-за офсайда и фола в атаке
3 минуты назадФото
Мэр Новороссийска посетил финальный этап женской Первой лиги: «Уверен, что скоро прозвучат имена новых чемпионок, прославляющих родной город-геро»
7 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза играет с «Аль-Нажмой», «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Хилаль» Малкома в пятницу, «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
40 минут назадLive
«Сочи» – единственная команда РПЛ без побед в основное время в Кубке России
сегодня, 17:29
«Краснодар» разгромил «Сочи» (3:0) благодаря голам Козлова, Кордобы и Батчи. «Быки» заняли 1-е место в группе, южане – 4-е
сегодня, 17:23
Фанаты «Сельты» и «Ниццы» подрались в Виго перед матчем ЛЕ. Два человека повалили ограждения рождественской ели, напали на полицейских и отобрали рации – их задержали
сегодня, 16:58
Вальдано о класико: «Я ожидал, что «Барса» будет сильнее физически – у них не было КЧМ, они отдыхали. Этот матч будет важным показателем»
сегодня, 15:19
Тчуамени про 1:0 с «Юве»: «Заслуженная победа, соперник много оборонялся, и «Реалу» было непросто. У нас отличная полузащита, каждый игрок знает, что должен делать»
сегодня, 15:17
Гойкович о Батракове: «Сычевой забил за «Оренбург» 17 мячей, все говорили, что он топ-футболист! И что было потом? Ничего. Нужно повторять достижение не в одном сезоне»
сегодня, 14:54
Нутрициолог про «Kinder Сюрприз»: «Станкович прав, ограничивая себя. Там может прятаться пальмовое масло, вредный рафинированный жир. При этом высокая калорийность и низкая питательная ценность»
сегодня, 14:49