Бекхэм о продлении контракта с Месси: «Мы привели в Майами лучшего из тех, кто когда-либо играл в футбол, и он все так же хочет побеждать. Нам очень повезло»

Дэвид Бекхэм рад, что Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами».

«Наша идея заключалась в том, чтобы привести лучших игроков в «Интер Майами » и в этот город, и именно это мы и сделали.

Мы привели в наш город лучшего из тех, кто когда-либо играл в футбол. Это показывает нашу приверженность Майами, но также демонстрирует приверженность Лео этому городу, клубу и игре.

Он все так же предан, как и всегда, и все так же хочет побеждать. Мы, как владельцы, чувствуем, что нам очень повезло с тем, что у нас есть футболист, который так сильно любит игру и так много сделал для футбола в этой стране, вдохновил новое поколение талантливых игроков», – сказал совладелец клуба.